Nessun gol ma la migliore prestazione del match. Victor Osimhen non lascia il segno contro il Braga in zona realizzativa ma si porta comunque a casa il premio di Man of the match in Portogallo. L'attaccante nigeriano si è mostrato alle fotocamere del club al termine della gara mostrando ai tifosi il premio ricevuto dall'Uefa dopo la prestazione a Braga.