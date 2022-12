Kim Min-Jae si è rivisto sul campo d'allenamento di Al Egla a Doha: ieri ha svolto un po' di corsa leggera alla vigilia dell'ottavo di finale di stasera (ore 20) contro il Brasile. Il difensore sudcoreano del Napoli, dopo aver saltato l'ultima partita contro il Portogallo per il fastidio al polpaccio destro, vuole essere in campo nell'attesissima sfida contro il Brasile e riprendere il posto al centro della difesa: il dubbio verrà sciolto solo nelle ultime ore della vigilia. Kim dopo la partita contro il Ghana, la seconda del girone, è stato costretto a saltare gli allenamenti e non ce l'ha fatta a recuperare per la sfida contro Cristiano Ronaldo. Ora la sua presenza sarebbe importantissima contro il super attacco del Brasile: il 26enne sudcorerano, pilastro della difesa del Napoli, è anche uno dei più esperti della sua nazionale, insieme a Son, l'attaccante del Tottenham.

Il ct portoghese della Corea del Sud, che allenò due mesi in Brasile al Cruzeiro, alla vigilia del match contro i verdeoro, ha polemizzato contro la Fifa. «Non abbiamo il tempo di allenarci a dovere perché è impossibile trasmettere qualcosa ai giocatori se dopo appena 72 ore devi riandare in campo. Credo non sia umano e neppure giusto. Noi non siamo il Brasile, che può permettersi di mandare in campo, nella terza partita del girone, un'altra formazione per far riposare chi aveva giocato fino a quel momento» e ha aggiunto: «Il Brasile per me è la principale favorita di questo Mondiale, però bisogna prendere atto di ciò che in fondo la Fifa pretende, ovvero creare ogni volta le peggiori condizioni per chi è già inferiore e favorire i più forti».

Nel Brasile ci sarà Neymar che ieri si è allenato regolarmente con i compagni della nazionale nella seduta di rifinitura effettuata nella serata di Doha. Il fuoriclasse brasiliano si è mosso senza problemi facendosi, comunque, spruzzare, più volte, dello spray analgesico sulla caviglia destra infortunatasi nella partita contro la Serbia. «Se Neymar si allena vuol dire che sta bene e quindi poi giocherà», ha detto Tite, il ct del Brasile che ha parlato anche delle condizioni dei due difensori juventini. «Alex Sandro è out, non è nelle condizioni fisiche e mentali per giocare: non lo metteremo in campo perché rispettiamo la salute dei giocatori. Mentre per quanto riguarda Danilo sarà regolarmente della partita». Quest'ultimo giocherà nella linea difensiva sulla sinistra. «Ricordatevi in che cosa è stato provato nel suo club», ha detto Tite alludendo al fatto che è stato schierato da Allegri anche da terzino sinistro. L'interrogativo riguarda chi andrà a destra fra Eder Militao, favorito, e il veterano Dani Alves. Per il resto tornerà la formazione titolare: Paquetà e Casemiro a centrocampo e il tridente Raphinha-Neymar-Vinicius Jr. alle spalle di Richarlison. Brasile a caccia di un successo da dedicare a Pelè. Il ct Tite ha parlato di O Rei in conferenza stampa. «Salute per Pelé! È stato l'unico a farmi tremare per l'emozione quando l'ho incontrato».