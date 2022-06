Broja al Napoli, il Chelsea spara alto: servono 30 milioni di euro

Venderlo non è impossibile, ma per farlo il Chelsea vorrà essere pagato. E tanto. 25 milioni di sterline, poco meno di 30 milioni di euro, per la cessione di Armando Broja, l'attaccante albanese del 2011 che sembra piacere a mezza Europa nonostante i numeri dell'ultima stagione non siano da far stropicciare gli occhi. 9 gol in tutto il campionato ma potenzialità importanti, tanto da finire nel mirino del Napoli. E non solo: sulle sue tracce ci sono anche West Ham e Everton, ma anche il Newcastle e l'Inter secondo Daily Mail.

Le parole di Tuchel sono state chiare, l'attaccante sarà valutato in ritiro quest'estate dopo un anno di prestito al Southampton. Ma altrettanto chiara sembra essere la strategia dei Blues: se Lukaku andrà via, servirà incassare una buona cifra sul mercato sacrificando qualche calciatore sacrificabile, e Broja è tra questi. Per poi reinvestire tutti su un nuovo attaccante che possa rinforzare il reparto di Tuchel.