Broja nel mirino del Nottingham, aumenta la concorrenza del Napoli

Il nome di Armando Broja non è presente solo nelle liste di mercato del Napoli. L'attaccante albanese, infatti, si è fatto conoscere molto bene in Premier League questa stagione e aumenta la lista di pretendenti a lui del prossimo anno: secondo i report in Inghilterra, anche il neo promosso Nottingham avrebbe nel mirino la punta di proprietà del Chelsea, che dovrà essere valutata proprio dai Blues.

Le continue voci di mercato anche da Napoli stanno facendo interrogare il club inglese. «Tornerà di sicuro con noi» ha detto Thomas Tuchel qualche anno fa parlando dei prestiti del Chelsea. «Voglio averlo in gruppo in pre-stagione e poi decideremo insieme allo staff e al club cosa succederà. Dipenderà molto da lui e da come si comporta» ha spiegato l'allenatore tedesco. Il Napoli aveva messo nel mirino Broja per la eventuale partenza di Victor Osimhen o il mancato rinnovo di Dries Mertens.