Broja verso il West Ham, sfuma un altro obiettivo del Napoli

Non solo Paulo Dybala, anche Armando Broja potrebbe presto trovare una soluzione diversa da quella azzurra. Il Napoli seguiva l'attaccante albanese per completare il reparto insieme con Osimhen e gli altri azzurri - in uscita potrebbe esserci Petagna, direzione Monza - ma Broja sta per completare il suo passaggio al West Ham, restando a Londra e in Premier League.

Secondo i media inglesi, infatti, l'attaccante albanese non ha ricevuto offerte concrete dagli azzurri e ha già un accordo di massima con gli Hammers da qualche giorno. Accordo a cui ha detto sì anche lo stesso Chelsea, che ha accettato 35 milioni dal West Ham. Resta al passo, quindi, proprio il Napoli: lo staff tecnico aveva individuato in Broja il calciatore adatto a completare il reparto, tutto adesso potrebbe invece spostarsi su Giovanni Simeone.