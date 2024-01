Il Torino blinda Buongiorno: «È il nostro futuro»

Viste le difficoltà riscontrate alla ricerca di un difensore che possa migliorare la qualità del reparto a disposizione di Walter Mazzarri, il Napoli ha pensato in maniera importante a Alessandro Buongiorno, il difensore del Torino in rampa di lancio tra club e Nazionale.

«Già in estate abbiamo avuto la voglia di trattenerlo» le parole di Davide Vagnati, direttore sportivo dei granata proprio prima di Torino-Napoli. Un affare che non si farà, perché il club di Cairo non vuole saperne di lasciarlo andare: «Buongiorno fa parte del passato, del presente e del futuro del Torino: è concentrato solo sulla maglia granata» ha tagliato corto Vagnati a Dazn.