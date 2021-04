Burlon con la maglia del Napoli: è in vendita per i tifosi a 210 euro

Presentata questa mattina ufficialmente dal Napoli attraverso i propri canali ufficiali, la nuova maglia Kappa-Burlon per il club azzurro è stata indossata sui social anche dallo stesso stilista argentino, che ha posato e condiviso le foto attraverso i suoi canali social.

La maglia Napoli-Burlon, così come tutto il merchandising messo a disposizione, è già in vendita sullo store dello stilista: tra la collezione, i tifosi potranno acquistare dai calzini (30 euro) agli zaini (80), ma il pezzo forte resta la nuova maglia che sarà in vendita a 150 euro (più altri 60 per il pantaloncino della divisa).