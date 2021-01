Il Cagliari di Di Francesco ha brillato sopratttutto per i gol di Joao Pedro e le parate di Cragno. L'attaccante brasiliano e il portiere, ex del Benevento, sono stati i punti di forza in questa prima parte della stagione. Con otto gol Joao Pedro, il capitano dei rossoblù, è il bomber della squadra, il numero uno ha messo spesso il suo marchio sui risultati positivi del Cagliari.

IL SISTEMA DI GIOCO

Di Francesco si sta affidando al 4-2-3-1 e in questa stagione ha derogato dal suo abituale 4-3-3: sistema di gioco che esalta proprio le caratteristiche di Joao Pedro che così può giocare da trequartista alle spalle della punta centrale. Quattro calciatori offensivi quelli schierati dall'allenatore rossoblù e infatti il Cagliari è pericoloso quando attacca in massa.

SIMEONE E SOTTIL

La punta centrale è Simeone, l'argentino, ex Fiorentina, che finalizza il gioco di squadra e partecipa in maniera costante alla manovra offensiva della squadra. Da esterno sinistro gioca Sottil, anche lui un ex viola, che ha segnato nel match contro l'Inter di Conte poi perso 3-1. Due elementi da tenere d'occhio perché capaci sempre di tirare fuori il colpo a sopresa. Nei tre alle spalle di Simeone c'è anche Nandez, centrocampista offensivo che in estate fu seguito anche dal Napoli, bravo negli inserimenti e con una buona percentuale realizzativa. L'uruguaiano con le sue accelerazioni sposta spesso gli equilibri, sua la rete in contropiede nel 2-0 del Cagliari nel 2-0 alla Sampdoria.

DIFESA E CENTROCAMPO

Linea difensiva a quattro, i due centrali sono l'esperto Ceppitelli e il polacco Walukiewicz, gli esterni Zappa e Lykogiannis, il terzino greco è uno specialista nelle punizioni dal limite con il suo sinistro, insidioso anche nelle battute dei calci d'angolo. A protezione dalla difesa a quattro ci sono due centrocampisti, il rumeno Marin e l'uruguiano Oliva. E in settimana è arrivato Nainggolan che ha bisogno di raggiungere la condizione migliore e poi rappresenterà un elemento determinante per Di Francesco.

