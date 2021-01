L'attacco del Napoli è sempre decimato e lo rimane non solo in occasione della sfida al Cagliari, ma ancora almeno fino al match di metà settimana con lo Spezia. Nonostante le difficoltà di formazione (Koulibaly non ha ancora smaltito il problema muscolare alla coscia sinistra) gli azzurri cercano a Cagliari il rilancio dopo che nelle ultime tre partite di campionato sono riusciti a totalizzare solo un punto, quello rimediato in extremis prima della sosta nella gara al Diego Maradona con il Torino.

LA PARTITA IN DIRETTA

In avvio Zielinski subito pericoloso, para Cragno. Prova anche Lozano, rimpallato. Azzurri che iniziano bene. Pure Fabian ci prova ma il portiere sardo c'è. Insigne prova quindi il tiro violento ma va fuori. E' quasi un assedio azzurro, ma la palla non vuol saperne di entrare. Fino al 24' quando Zielinski insacca una rete fantastica. Unica sbavatura azzurra a 10' dall'intervallo ma Simeone non ne approfitta. Termina così il primo tempo.

Nella ripresa sardi più convincenti, ma il Napoli non molla la presa. Ak 57' Insigne ci prova su punizione dalla distanza ma non coglie il sette. E così poco dopo, al 60', Joao Pedro trova il pari a sorpresa. Due minuti dopo, però, un fulmineo Zielinski sigla subito il sorpasso. E al 74' c'è gloria anche per il Chucky Lozano che va in rete in mischia in area. Gattuso manda in campo Politano ed Elmas per Petagna e Zielinski. Il Napoli continua a dominare e all'84' guadagna un calcio di rigore per fallo di mano in area. Sul dischetto va Insigne che non sbaglia: è 4-1. Primo penalty per gli azzurri in questa stagione. Fuori Manolas e Rui, dentro Lobotka e Ghoulam. Termina così la prima convincente partita degli azzurri nel 2021.

LE FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. A disposizione: Meret, Contini, Hysaj, Ghoulam, Rrahmani, Elmas, Lobotka, Politano, Llorente, Cioffi. Allenatore: Gattuso.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nandez; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone. A disposizione: Vicario, Boccia, Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Caligara, Oliva, Cerri, Contini, Pavoletti, Tramoni. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Guardalinee: Baccini e Colarossi.

Quarto uomo: Dionisi.

Var: Mariani.

