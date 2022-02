Cagliari-Napoli, scontri al fischio finale: ultras a contatto, interviene la polizia

La serata di Cagliari si complica per i tifosi napoletani che erano presenti allo stadio questa sera. Al fischio finale, infatti, i tifosi di casa e quelli azzurri sono praticamente venuti a contatto all'uscita dall'impianto tra bombe carta e fumogeni. Pronto l'intervento della polizia locale, che ha riportato gli ultras del Napoli all'interno dell'area a loro dedicata per evitare il peggio. La tribuna ospite, infatti, è ancora in attesa di poter lasciare l'impianto, come da indicazioni degli organizzatori.