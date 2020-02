© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stakanovista e inamovibile, Giovanni Di Lorenzo è imprescindibile anche per. «Siamo contenti di questa vittoria su un campo difficile e contro una squadra organizzata, dobbiamo pensare subito aladesso» ha detto il terzino a fine partita. «La vittoria ci dà fiducia per affrontare le prossime partite, dobbiamo cercare la continuità che ci è mancata fin qui. Non abbiamo subito gol e questo è un fattore importante».Il ko con ilè alle spalle? «Sì, siamo una squadra in salute, ci troviamo bene, dobbiamo dare continuità e fare bene da qui alla fine» ha continuato. «In questo momento tutti si sacrificano per non prendere gol e dobbiamo continuare su questa strada, davanti abbiamo giocatori forti che possono risolvere la partita da un momento all'altro» Come Mertens . «È un giocatore forte che anche oggi ha fatto un grandissimo gol, siamo contenti di averlo con noi. Ma del contratto se ne occupa la società».