Cagliari-Napoli secondo Edy Reja: «La super difesa chiave scudetto»

«Io, Mazzarri e Spalletti siamo uniti da un filo: ognuno di noi per il Napoli ha recitato un ruolo fondamentale nella storia del club e in questo lungo processo di crescita. Ora Luciano deve riuscire a completare il disegno vincendo lo scudetto». Edy Reja, ora ct dell'Albania, porta nel cuore il Cagliari: in sette mesi da allenatore lo ha condotto alla promozione in serie A. Ma è il Napoli un pezzo, autentico, del suo cuore: cinque anni e 188...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati