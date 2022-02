Cagliari-Napoli è solo una tappa? «Mancano ancora tante partite...»

La vetta della classifica manca da tre mesi e i risultati di Milan e Inter la mettono lì, alla portata del Napoli. «Sarebbe importante vincere, ma il campionato è ancora lungo e questa è solo una tappa. Importante quanto lo sono le altre. Dobbiamo andare a testa bassa per provare a fare risultato» le parole di Cristiano Giuntoli a pochi minuti dal match di Cagliari.

LEGGI ANCHE Napoli, «solo» 29 calciatori nell'ultimo anno: il club azzurro è il più "fedele" della A

Ai microfoni di Dazn anche Amir Rrahmani, anche questa sera protagonista e titolare per Spalletti. «Il Cagliari gioca molto bene, soprattutto qui in casa loro. Ma non pensiamo all’avversario, pensiamo al nostro gioco che non dobbiamo perdere. Ci servono anche stasera punti importanti» le parole del difensore azzurro.