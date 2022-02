Il Mattino Football Team live, dal rossoblu di Cagliari al blaugrana del Barcellona

Dal rossoblù del Cagliari a quello del Barcellona. Appuntamento oggi con Il Mattino Football Team per analizzare il posticipo degli azzurri di Spalletti. In studio con Claudia Mercurio ci sono Francesco Mastandrea e Marco Critelli, per approfondire la settimana che porterà il Napoli anche al ritorno di Europa League contro i catalani allo Stadio Maradona. Ospite di giornata sarà Emanuele Calaiò, ex attaccante azzurro, protagonista nei primi anni della gestione De Laurentiis. Appuntamento oggi alle ore 14 sul Mattino.it e sui canali social del Mattino.