Napoli, Insigne e Politano a casa: Osimhen stringe i denti, ok Fabian

Come ci si aspettava, Lorenzo Insigne non ce la fa: il capitano del Napoli non sarà a Cagliari per un affaticamento muscolare ed è costretto a guardare la gara in Sardegna da casa. Confermata anche l'assenza di Matteo Politano: la speranza è riavere l'esterno sinistro almeno per giovedì contro il Barcellona. Tra i convocati ci sono però Victor Osimhen e Fabian Ruiz, usciti malconci dalla sfida di giovedì al Camp Nou.

Questo l'elenco completo:

Ospina, Meret, Marfella

Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli

Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski

Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna