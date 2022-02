Napoli, Juan Jesus ci mette la faccia: «Gara dura, non volevamo perdere»

Al fichio finale di Cagliari-Napoli, solo Juan Jesus ha voluto parlare ai tifosi azzurro oltre Luciano Spalletti. «Partita non semplice. Ma questo Napoli non ci sta a perdere e lotta nelle difficoltà. Ora recuperiamo e pensiamo al Barcellona» le parole del difensore brasiliano sui social. Juan Jesus è stato ancora una volta titolare dopo esser sceso in campo dal primo minuto anche al Camp Nou lo scorso giovedì.

