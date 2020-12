Quelle tra Cagliari e Napoli in Sardegna sono state sempre sfide spettacolari soprattutto nell'ultimo decennio. Partite intense fino all'ultimo secondo: Lavezzi firmò proprio negli ultimissimi istanti del recupero il successo del 2010, una rete in contropiede dopo una travolgente azione personale. Spettacolare con il pareggio finale firmato da Bogliacino fu anche il 3-3 dell'anno precedente, quello del 12 dicembre 2009 quando il centrocampista uruguaiano regalò il pareggio agli azzurri al 96esimo minuto.

MERTENS CENTRAVANTI

E fu proprio in una trasferta contro il Cagliari che Mertens esplose da centravanti, l'intuizione di Sarri per sopperire all'indisponibilità per infortunio di Milik. L'11 dicembre 2016 Dries giocò al centro del tridente con Callejon e Insigne e firmò una tripletta nel 5-0 del Napoli. Esperimento riuscito in pieno e così il tecnico toscano preferì ancora puntare su di lui nel periodo di assenza del centravanti polacco.

Il 5-0 BIS

Un altro 5-0 il Napoli lo ha messo a segnò nel 2018, l'anno del secondo posto e dello scudetto perso in volata con la Juventus. Un'altra prova di grande forza il 26 febbraio 2018: cinque reti e cinue marcatori diversi, Callejon, Mertens, Hamsik, Insigne su rigore e Mario Rui su punizione. Azzurri che a Cagliari sono riusciti a vincere nelle ultime due sfide: a dicembre 2018 decise Milik al 90esimo con una punizione e lo scorso campionato a firmare la vittoria fu Mertens e quella di Cagliari del 16 febbraio 2020 fu la penultima partita del Napoli prima del lockdown per il coronavirus e la sospensione del campionato (l'ultima fu la trasferta a Brescia). L'ultima vittoria del Cagliari fu il 2-0 del 19 aprile 2009 firmato da Jeda e Lazzari.

