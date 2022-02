Cagliari-Napoli, che attesa! Stadio sold out contro gli azzurri

Come sempre nelle ultime stagioni, Cagliari-Napoli promette di essere una tra le partite più attese di questo campionato. Lo stadio dei sardi, infatti, è già sold out a più di due giorni dalla gara, come comunicato dal club attraverso i canali ufficiali.

«Unipol Domus già sold out in occasione di Cagliari-Napoli, in programma lunedì 21 febbraio alle 19 e valida per la 26ª giornata di Serie A. Una prova d’affetto da parte dei tifosi rossoblù, che dimostrano ancora una volta tutta la loro vicinanza alla squadra» si legge dal comunicato del Cagliari. La squadra di Spalletti si trasferirà in Sardegna e farà ritorno a casa dopo la partita. Da martedi la preparazione alla sfida contro il Barcellona al Maradona.