Cagliari-Napoli, l'onestà di Spalletti: «Andata bene, meritavamo di meno»

La vetta della classifica è ancora lontana, ma il Napoli di Luciano Spalletti si tiene stretto il punto che viene fuori da Cagliari. «Per noi è stata una partita complicata, loro meritavano qualcosa in più molto probabilmente» ha detto l'allenatore azzurro a fine gara «Non abbiamo mai preso in mano la partita, loro volevano fare questa partita e ci sono riusciti. C'è da essere contenti del risultato finale perché dopo le partite europee un po' tutti vanno in difficoltà. Siamo stati titubanti in tante occasioni: le ultime partite saranno tutte complicate, squadre come il Cagliari non vogliono retrocedere».

Il Barcellona arriva a Napoli giovedì per l'Europa League, poi le sfide a Lazio e Milan per decidere in via definitiva la corsa al primo posto. «Ci saranno tante emozioni, speriamo di arrivarci con tanti calciatori a disposizione. Ogni volta che sembra siamo tutti, poi ne perdiamo quattro o cinque. Anche Osimhen rischiava di non esserci stasera e Fabian ha problemi muscolari. Sono ragazzi eccezionali, ma dovevamo fare qualcosa in più» ha continuato Spalletti «Per noi stasera era importante, non siamo riusciti a prendere la partita in mano. Conosco questo gruppo, le loro qualità, per una volta non siamo stati bravi anche grazie ai meriti del Cagliari».