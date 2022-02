Cagliari-Napoli, i tweet di Anna Trieste

Dunque con Mario Rui a centrocampo il rischio che mi zompa pure la vena del piede sinistro è tutt'altro che peregrino



Stasera capiremo se siamo una squadra di calcio o 'na band e musica



Non sono sorpresa dall'assenza di Osimhen gli abbiamo scartavetrato così la uallera a Spalletti noi e Mertens che ce l'ha messo dal primo minuto accussì ce stamm nu poco zitt

JAMM UAGLIUÙ



Ciao @sscnapoli vedete che stasera eventualmente non lo possiamo più dire quel fatto che il Barcellona è sempre il Barcellona ok?



Caro @sscnapoli per il #MotherLanguageDay il giorno di #CagliariNapoli ci sta solo un imperativo: VUTTAMM 'E MMAN!



Cagliari con maggior numero di palle recuperate a centrocampo, noi con maggior numero di palle recuperare p' terr dopo le punizioni al novantesimo



Caro Petagna io da sola sono corta ma se ci mettiamo due o tre di noi uno sull'altro nu pacchero a votamano ce la facciamo a dartelo se sbagli di nuovo il contropiede



Non si vedeva dai tempi di @PReina25 un lancio in avanti così preciso, così agguerrito, accussì omm! #ospina



Tanto che sarebbe stato un bel gol persino Mazzarri si è confuso e si sta disperando per il tiro di DI Lorenzo



Questo fa una mossa di Eddy di Tekken su Elmas e non vuole manco che gli fischiano il fallo MAH



Jà Ospina alzati pure se ti sei fratturato un dito che sarà mai DEVI GIOCARE TU



OSPINA RIATTACCATI IL DITO E BASTA



Ma quant'è bell Koulibaly che fa finta di fare le strunzat per non farsi comprare dal Barcellona lui lo fa per noi solo per noi MA ANCHE MENO KOULI



Di Lorenzo a terra con le pezze in fronte come noi dopo la bolletta del gas



Se l'arbitro non inizia a fischiare qualche fallo qua interviene la Digos io ve lo dico eh



Di Lorenzo secondo me vuole uscire lui perché terzino ok, centrocampista ok ma sfogadasoloBeghelli di questi del Cagliari no



Noi giochiamo a pallone, loro a Tekken



Se questo ammonisce Petagna dopo le mazzate che sono volate fin'e mmò allora veramente al Var si stavano vedendo l'Eredità



Detto questo, mazzate o non mazzate, sarebbe bello superare il centrocampo e provare non dico a tirare in porta ma a far muovere Mertens e Petagna



MARIOOOOO ma sei pazzo se segnavi su punizione ie murev

Dopo solo mezz'ora di mazzate l'arbitro addirittura CACCIA UN CARTELLINO GIALLO ueeeeee è asciut pazz o padrone



Adesso ho capito perché non sta giocando Osimhen. Qua minimo minimo si finiva a chi so' io e chi si tu direttamente in Questura



ARBITRO MA CH T'E CHIAVAT NCAP?



Stiamo passando dai falli di gioco ai reati eh



Ottima parata di Ospina soprattutto considerato che si è attaccato un dito con la sputazza



Mario Rui che corre con questo pallone in mano come l'Amleto di Shakespeare mi fa innamorare moltissimo



I giocatori del Napoli che vanno dall'arbitro a chiedere EDUCATAMENTE se per caso può fischiare un po' di più perché stasera vorrebbero tornare a casa dalle mugliere



Comunque. Al di là di tutto io non posso credere che solo Spalletti e i suoi non sapessero che la partita a Cagliari sarebbe stata così. Lo sapevamo noi e loro no?



Victor si sta scaldando. Mario Rui è entusiasta perché le probabilità di rissa aumentano esponenzialmente



Mertens già ci sta, niente dobbiamo scassare il cazz a Spalletti per Osimhen



Lo sapevamo tutti. Tutti. Tutti tranne loro e Ospina #gol #cagliari



Papera di Ospina. Se anche il patron ci abbandona E' TUTTO FINITO ADDIO



Ospina salva per farsi perdonare. E considerato che era praticamente gol io lo perdono. Quasi



Facciamo i cambi ma se non altro per far fermare il gioco e abbuffare di paccheri aret a cap tutti gli azzurri nessuno escluso



Ma quindi Osimhen si sta riscaldando per il Barcellona giovedì



Ounas, Fabian e Osimhen per JJ, Petagna e Demme



Ma guardate io non penso che stanno pensando al Barcellona, per come stanno giocando io penso più che stanno pensando alla pedicure



Oh comunque non vogliono stare al primo posto. Ch'amma fà? Non se la sentono, so' ansiosi, che ci vogliamo dire?

Altro che punizione di Ounas con l'Inter, è questo pallone buttato nel cesso al settantottesimo che è INDECOROSO



Esce Malcuit per Zanoli



A voi il bonus psicologo a noi il bonus EPATOLOGOOOOO #GOL #OSIMHEN



Per come si era messa meglio il pareggio che tornare a Napoli cu 'e pier annanz



Caro @sscnapoli ve lo dico in madrelingua: chi vatte per primo vatte ddoie vote. Persino Mazzarri se l'è 'mparat, vuie ancora no! #CagliariNapoli



Una volta giochiamo solo il primo tempo, un'altra volta giochiamo solo il secondo uè @sscnapoli ma 'na partita sana c'a facimm a la fà? #cagliarinapoli #1a1 #forzanapolisempre