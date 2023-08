Cajuste al Napoli, ecco chi è: il giramondo che ama l'NBA e ha fermato Messi

Alter ego di Anguissa. Ma anche di Lobotka. Centrocampista in rampa di lancio. Insomma, di tutto un po’ è Jens-Lys Michel Cajuste, il nuovo acquisto del Napoli pronto a iniziare la sua nuova vita in azzurro. Un colpo a sorpresa? No: Cajuste è sulla lista dello scouting azzurro da almeno due stagioni, era stato visionato già più volte dai membri della squadra napoletana assemblata da De Laurentiis, piaceva a diversi club europei - in Premier League, ad esempio, il Newcastle - e ora sarà azzurro per cinque anni, un talento acquistato in via definitiva per riempire la mediana azzurra

CHI È - O forse sarebbe più facile dirsi cosa non è Jens-Lys Michel Cajuste. Nasce in Svezia da papà americano (con origini haitiane) e mamma svedese, ma la sua carriera parte in…Cina. Sì, perché con Jens ancora piccolissimo la famiglia Cajuste si trasferisce in Cina per lavoro. Prima a Luoyang, poi a Pechino. Centrocampista a tutto tondo, 188 centimetri in altezza, fisico asciutto ma possente e grande quantità: corre per tutto il campo e lo fa con un piede destro molto educato. Sarà il quinto svedese a vestire la maglia del Napoli nella storia azzurra: prima di lui c'erano stati Jeppson e Hamrin a fare la storia del club, il connazionale Thern negli anni '90 e poi Corneliusson, unico svedese dell'era De Laurentiis fin qui.

LA CARRIERA - Viste le vicissitudini familiari, la carriera di Cajuste comincia in Cina tra lo Sports Beijing e il Yu Ye Beijing. Con la famiglia rientrata in patria, comincia a indossare la maglia delle giovanili del Guldhedens e poi dell’Orgryte a Goteborg. quest’ultima sarà l’esperienza più importante: nel 2016 fa l’esordio in prima squadra a 17 anni e due stagioni con il club svedese lo metteranno nel mirino del Midtjylland.

Nel campionato danese giocherà per quattro stagioni, collezionando 79 presenze e due gol. Ma soprattutto facendo esperienza europea e migliorando le qualità che gli erano già state riconosciute.

OCCASIONE FRANCESE - L’occasione giusta arriva un anno e mezzo fa in Francia. Affermatosi tra i talenti migliori in Europa, Cajuste si trasferisce nel gennaio 2022 in Francia. Il Reims lo acquista per circa 10 milioni - cifra record per il club di Ligue 1 -: in una stagione e mezza con i francesi, mette insieme 42 presenze complessive e 6 gol. Quattro nell’ultimo anno vissuto tutto in Francia, dove ha ben figurato anche contro i migliori calciatori, da Mbappé a Messi, confermandosi come centrocampista box-to-box dal potenziale ancora tutto da esprimere. Negli ultimi anni ha convinto anche la nazionale svedese, che ha scelto senza dubbi: con i gialloblu ha collezionato fin qui 15 presenze dopo l’esordio sul finire del 2020.

IL GIRAMONDO - Svedese sì, ma anche giramondo. La sua vita e la sua carriera partono in Cina, ma poi torna in Svezia. La famiglia, però, è dall’altra parte del mondo: i due fratelli vivono in America, seguendo le orme del papà. Ed è proprio in America che Jens torna appena può. Il legame con le origini è forte, tanto che la nazionale americana aveva provato a tesserarlo per la convocazione in nazionale, ma senza successo: il papà ha ottenuto il passaporto americano solo dopo il trasferimento, e lo stesso Jens non ha mai vissuto per due anni di fila negli USA, condizioni che non gli hanno permesso di pensare a stelle e strisce. Appassionato di basket NBA, ha due idoli calcistici: Pirlo e Busquets. Rimpercorrerne anche in parte le carriere in campo è la speranza ora di tutti i tifosi azzurri.