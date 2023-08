Cajuste si gode Napoli: «Grato per i primi minuti con questa maglia»

Jens Cajuste sta provando a prendere le misure con Napoli, città che ha visto solo dopo l'esordio napoletano, seppur in una partita non ufficiale. L'ex centrocampista del Reims però ha voluto esprimere la felicità della nuova avventura direttamente via social: «Sono grato per i primi minuti in maglia azzurra» aveva scritto ai tifosi lo svedese, insieme ai nuovi compagni da domani a Castel Volturno. Per Cajuste subito l'opportunità di mettersi in mostra contro l'Apollon Limassol e le parole di Garcia a certificarne l'investimento: «È quello che cercavamo».