Cajuste in Svezia: «Napoli una sorpresa, ho già dimenticato Frosinone»

«Mi ha sorpreso sapere dell’interesse del Napoli. È successo tutto molto velocemente, in una settimana si è risolto tutto». Jens Cajuste parla d'azzurro direttamente dal ritiro della nazionale svedese.

Il neo centrocampista azzurro è stato convocato per le gare di qualificazione agli Europei, poi tornerà da Rudi Garcia: «Ho provato cose che non avevo mai provato prima, è stato divertente. La città, poi, è fantastica, il club è fantastico. E i calciatori presenti in squadra sono di un altro livello.

«L’annuncio nel giorno del mio compleanno? È stato il miglior regalo ricevuto finora. Ora voglio contribuire al gioco della squadra. Ci saranno tante occasioni per me per giocare e fare bene. Quando il Napoli mi ha cercato mi ha fatto felice. Tutto va più velocemente in questa squadra, la tattica, la tecnica, il livello dei miei compagni è elevato. E la concorrenza è enorme. Non sarà facile, ma ho un’occasione per imparare. Anguissa è il compagno che mi ha impressionato di più: è completo, un gran calciatore» ha spiegato.

L'esordio, però, non è da ricordare: «Il rigore a Frosinone? È stato complicato per me quell’avvio, ma nel calcio spesso è così.

L’ho già messo alle spalle. La pressione c’è, ma preferisco queste pressioni nella vita».