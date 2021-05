In campo undici gladiatori azzurri Bakayoko, una scelta azzeccata

inviato a Firenze

Non è una sinfonia come le altre, è anzi pura dissonanza. Gara di sofferenza assoluta, una battaglia giocata con le clave e non con il fioretto, con le streghe che pare spuntino ovunque e con i viola che non regalano nulla. Invece il Napoli la sfanga. E verrebbe da dire: stranamente. Perché quando soffre così non sempre sistema le cose. Invece gioca da squadra di rango, anche perché dopo il primo tempo con le gambe che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati