Napoli, Insigne a scadenza dietro solo Mbappè e Dybala

La prossima estate potrebbe essere momento di decisioni importanti per tanti campioni in giro per l'Europa. Transfermarkt ha messo insieme tutti i calciatori in scadenza nel 2022 e tra le scadenze di lusso - quelle, cioé, di giocatori dal valore elevato sul mercato - spicca anche Lorenzo Insigne: l'accordo con il Napoli scadrà tra un anno, il napoletano oggi ha un valore di poco inferiore ai 50 milioni di euro e chiude la speciale Top 10. Al primo posto, ovviamente, c'è Mbappé, presenti anche Pedri, Pogba e Dybala.