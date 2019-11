LEGGI ANCHE

Non ha ancora esordito in questa stagione ma spera di poter dare una mano al suo Napoli , il classe 2000 che si era messo in mostra con le giovanili azzurre fino a conquistarsi un posto in prima squadra con Carlo ancelotti, non ha ancora chiaro il suo futuro, con il mercato di gennaio che potrebbe anche portare a soluzioni diverse dalla permanenza visto il poco spazio.Su di lui gli occhi di tanti club di Serie A, ma anche in Serie B, con ilche a pochi chilometri di distanza l'ha sempre seguito con interesse. «Conosco da anni Gaetano , è il talento più importante del settore giovanile del Napoli», ha detto il ds beneventano, che però ha anche precisato: «Non è ipotizzabile un suo arrivo a gennaio. È un calciatore di assoluta qualità su cui la società azzurra, ne sono sicuro, punterà nei prossimi mesi», ha detto a Ottogol.