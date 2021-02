A Bergamo, porta di accesso alla finale di Coppa Italia, gli piacerebbe stupire ancora con effetti speciali come ha fatto mercoledì scorso, quando quella difesa a tre per certi versi colse di sorpresa il baldanzoso Gasperini. Ma stavolta Gattuso sa bene che di soluzioni là dietro ne ha davvero poche: tornerà, molto probabilmente, al 4-3-3 che se non è la coperta tanto cara a Linus poco ci manca. Di azzardi non solo non vuole farne, domani sera, ma proprio non può. Ed è per questo che tutto dipende dalla affidabilità e della condizione dei singoli. Potrebbe al massimo dirottare centrale Di Lorenzo visto che la coppia Maksimovic-Rrahmani contemporaneamente è stata schierata in campo in tutta la stagione la miseria di 55 minuti (3 minuti col Cagliari, 30 minuti con l’Udinese e i 22 minuti con il Genoa). Ieri ha provato sia la difesa con i tre centrali, piazzando Di Lorenzo pure, che quella con i due. Non è semplice decidere. Ma la questione è che l’emergenza di Bergamo durerà almeno fino al ritorno di Koulibaly: e vista la media Covid-19 del Napoli, ovvero 25 giorni (che invidia i 15 giorni del recupero di Cuadrado e i 14 di Ibrahimovic), il senegalese si vedrà a inizio marzo. Se tutto andrà bene.

Manolas resta fuori almeno tre settimane: la caviglia si è gonfiata e c’è poco da fare. Mertens resta in Belgio fino a venerdì e salta anche la Juventus: se torna senza (brutte) sorprese tornerà disponibile con il Granada in Europa League. Questo è. E Osimhen? Ieri Ringhio lo ha fatto sedere sul prato e si è fermato a lungo a parlare con l’attaccante. Anche le parole medicano e rafforzano. Gli ha spiegato che è normale giocare con un po’ di fastidio e che non deve preoccuparsi più di tanto perché risulta guarito al 100 per cento. Ma tocca al nigeriano decidere e ascoltare i sussulti della sua spalla: se dà l’ok, se dice che se la sente, potrebbe essere titolare domani con l’Atalanta. Se mostra ancora perplessità, riecco Petagna. Il resto della ciurma ha lavorato sotto la pioggia di Castel Volturno, un po’ avvilita dagli ultimi accidenti e dalla stanchezza dei troppi impegni uno a ridosso dell’altro e sicuramente dispiaciuta dal crollo verticale nella fiducia della presidenza. Chiaro che questi sono giorni più di psicologia che di tattica, di recupero dell’anima non meno che del corpo. Gattuso ha parlato poco alla squadra ieri mattina ma ha cercato di far capire che in momenti così difficili, con tutte queste assenze importanti, «la forza di un gruppo è sempre il gruppo, mai una sua parte». La nota positiva è il recupero di Fabian che è già pronto, dall’inizio o in corso, questo dipende da oggi. Allo spogliatoio è arrivato questo messaggio forte e chiaro: non avvilitevi per le critiche e per questa infernale serie di infortuni e per i palloni che non vanno in rete, ragazzi. Non scappate indietro, continuate a correre in avanti. Lo 0-0 dell’andata obbliga a fare un po’ di strategia: si può attendere e ripartire, come faceva il primo Napoli di Gattuso. Quel che conta, per il morale, è strappare un biglietto per giocare la finale del 19 maggio.

Stanchi, incerottati. E guai a pensare già alla supersfida con la Juventus di sabato sera. Che tutti sanno bene il peso che ha, nell’anima e nella classifica. Dovesse passare il turno domani sera con l’Atalanta, sarebbe la seconda finale di Coppa Italia consecutiva che conquista il Napoli. Un piccolo record: perché non è mai successo. Fate pure gli scongiuri, per carità. Ma questa è solo un’ex coppetta che tutti consideravano un fastidio e che invece adesso fa gola. Con Gattuso, il Napoli è imbattuto in Coppa Italia: cinque vittorie e tre pareggi. E una coppa portata in trionfo a giugno. Quel ricordo è un altro invito alla speranza.



