La grande famiglia dell'Associazione Italiana Napoli Club e del giornalismo napoletano perde un amico ed un grande appassionato del Napoli. All'età di 56 anni è scomparso Carlo Longobardi. «Uomo di grande cultura ed ironia, funzionario dirigente della Regione Campania». Lo ricorda così il presidente dell'AINC Saverio Passaretti. «Alle attività organizzate dall'Ainc era sempre allegro, brillante, ironico, amava molto il Napoli ed i suoi calciatori». Carlo Longobardi è stato tra i promotori delle principali attività dell'associazione. Un sorriso contagioso, combatteva da tempo con una rara forma di linfoma che non lo aveva visto mollare la presa.

Seguitissimo sulla sua pagina Fb, con il cuore immenso, era pronto ad accogliere e ad aiutare. Adorava la sua Melania, amore di una vita, sbocciato quando entrambi erano poco più che ragazzini, le due figlie, Francesca e Cristina, di cui era orgoglioso, e la sua grande famiglia fatta di sorelle e fratelli, cognati, nipoti e, ovviamente, gli amici. In occasione del primo lockdown il covid gli portò via il cognato Arturo ed organizzò il primo funerale via social con gli amici collegati mentre dal suo terrazzo tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo diffondeva le note di Pino Daniele. Era ricoverato al Policlinico federiciano quando un infarto non gli ha lasciato scampo. Tanta commozione stamane ai funerali della Chiesa di Santa Brigida.