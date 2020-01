LEGGI ANCHE

È arrivato intorno alle 9.30 a Villa Stuart, l'attaccante della Spal che svolgerà in queste ore le visite mediche di rito su invito del Napoli che lo acquisterà dal club spallino già in questa finestra di mercato di gennaio.La punta, per cui il club di Aurelio De Laurentiis verserà circa 20 milioni di euro nelle casse della Spal, è atteso però a Napoli a partire dal prossimo giugno con un contratto quadriennale per sostituire Fernando Llorente, probabile partente a fine anno.