Venezia-Napoli 0-2: Insigne generoso ma non incide, Lobotka dirige l'orchestra

È un Napoli che c’è e continua a esserci e risponde: presente! Non era in albergo sabato sera a vedere Inter-Milan ma in volo per Venezia, magari per questo Spalletti non ha sentito il peso di dover vincere a ogni costo. Contro i lagunari, giustamente temuti, il Napoli vive un primo tempo da perfetto Narciso, con il pallone che zompette sempre tra le gambe degli azzurri, ma quasi mai nell’area avversaria. Ma c’è una felice trance agonistica,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati