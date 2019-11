LEGGI ANCHE

È stato capace di conquistarsi per due anni di fila la fiducia die del Napoli , orapuò guardare con rinnovata fiducia anche al futuro. Il difensore salentino è un perno fisso della retroguardia napoletana e il suo legame con i colori azzurri sta per rafforzarsi.Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, è ormai tutto pronto per il suo rinnovo con il club di. Un rinnovo discusso negli ultimi mesi e che ora andrà solo formalizzato: il nuovo accordo per Luperto scadrà nel 2024, con un ritocco anche all'ingaggio fin qui percepito.