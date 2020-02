LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undici Daspo sono stati emessi dal Questore dinei confronti di altrettanti tifosiconsiderati responsabili di fatti illeciti avvenuti al termine di Udinese- Napoli del 7 dicembre scorso, quando un gruppo di Ultrà di casa era riuscito ad avvicinarsi al settore ospiti e al parcheggio Sud, occupato da alcuni mezzi di tifosi napoletani, aggredendo gli avversari.I Daspo vanno da 18 mesi a otto anni e vietano l'accesso agli impianti sportivi per le partite di serie A, B e C, anche di squadre estere, e per le partite di basket.erano stati fermati dalle forze dell'ordine e condotti in Questura. Altri quattro sono stati individuati a seguito delle indagini tecniche e delle attività della Digos. Si tratta di 14 uomini, tra i 18 e i 52 anni, deferiti all'autorità giudiziaria per la partecipazione alla rissa, alcuni di questi anche per altri fatti di reato in particolare il travisamento e il possesso di strumenti atti a offendere.