La Juve regina del mercato d'inverno ma il Napoli non si spaventi

Il mercato d'inverno parla chiaro. Lo ha vinto la Juventus, piazzando i colpi Vlahovic (soprattutto) e Zakaria. Maxi-investimenti resi possibili per questo club, su cui indaga la magitratura di Torino per sospette plusvalenze, grazie alla ricapitalizzazione per 400 milioni effettuata nello scorso dicembre. Tra le società che non hanno operato c'è il Napoli e non bisogna sorprendersi, atteso che Aurelio De Laurentiis ha deciso di porsi il problema del rinforzo sulla fascia sinistra - una delle carenze ormai storiche della squadra dopo il grave infortunio subito da Ghoulam nel novembre 2017 - nella prossima estate. Il Napoli si è contraddistinto per la sua scarsa attività - per usare un eufemismo - sul mercato d'inverno. Nel 2016, nonostante Sarri avesse chiuso in testa alla classifica il girone d'andata, De Laurentiis non rafforzò l'organico ma si limitò a prendere il centrocampista Grassi, subito infortunatosi, e il difensore Regini: ovviamente gli azzurri non riuscirono a vincere lo scudetto. Una sola volta, era il 2020, il presidente fece una rivoluzione investendo circa 90 milioni per Lobotka, Demme, Petagna e Rrahmani (i primi due messi subito a disposizione di Gattuso, gli altri due nella successiva estate). Peraltro, a causa dei danni economici provocati dalla mancata qualificazione Champions, dopo il colpo Osimhen il Napoli si è limitato a prendere prestiti e svincolati nelle tre successive sessioni di mercato: in questa stagione Anguissa (prestito, riscattabile a fine stagione per 15 milioni), Juan Jesus (svincolato) e Tuanzebe (prestito).

Luciano Spalletti ha saputo valorizzare un organico di qualità, utilizzando giocatori che erano stati accantonati da Gattuso, come Rrahmani e Lobotka. E adesso per difendere il secondo posto, condiviso col Milan, e respingere l'assalto della Juve conta su questa rosa che ha ritrovato tutti i suoi petali: mancano soltanto Anguissa e Koulibaly, possibili avversari nella finale di Coppa d'Africa domenica 6 febbraio. Con il migliore Osimhen il Napoli può centrare l'obiettivo Champions e magari sognare qualcosa in più, se riuscisse a superare bene gli scontri diretti con Inter e Milan in programma allo stadio Maradona il 12 febbraio e il 6 marzo. La Juventus, peraltro, ha 7 punti di svantaggio rispetto agli azzurri e sono teoricamente 8 perché Spalletti ha sottratto 4 punti su 6 ad Allegri. Certo, Max adesso ha l'attaccante per realizzare una serie di vittorie e rilanciare la sua squadra. Al Napoli il compito di non accusare ulteriori battute a vuoto per difendere quanto ha conquistato con pieno merito in 23 giornate e mantenere il distacco sui bianconeri che si sarebbero trasformati in una super potenza. Il campo dirà se effettivamente è così.

De Laurentiis non ha voluto (o non ha potuto) investire sul mercato d'inverno e già sta studiando le operazioni per l'estate 2022, manco a dirlo subordinate all'accesso in Champions League, valutando i profili individuati dal capo scouting De Micheli, decisivo per l'ingaggio di Anguissa. Ci sono anche importanti discorsi intern da affrontare, dopo aver acclarato che Insigne chiuderà la carriera in Canada. Si svincolano Ospina, Mertens e Ghoulam e chance di permanenza ha soltanto Dries, a patto che - in nome dell'amore per Napoli e i napoletani - le sue pretese economiche convergano con quelle del club. E poi ci sono i contratti di Fabian e Koulibaly che scadono nel 2023. Hanno posizioni differenti, anzitutto per ragioni anagrafiche: lo spagnolo ha 25 anni, il senegalese 30. E poi Fabian ha un ingaggio di 1,5 milioni mentre KK è ha il contratto più alto con 6. Ci sono voci sempre più insistenti sul centrocampista che parla poco e per fortuna finora ci ha risparmiato la retorica su Napoli scelta di vita. Con giocatori come Fabian va impostato il futuro: De Laurentiis ci pensi, a prescindere dai conti della Champions.