Continua la ricerca dell’Inter per un difensore. La Lazio ha aperto al prestito di Acerbi, ma il club di viale Liberazione sta visionando altri profili. Da Akanji del Borussia Dortmund (che vuole 20 milioni di euro per il suo giocatore) a Chalobah del Chelsea. Nessuna offerta ancora del Psg per Skriniar. Per ora Simone Inzaghi può restare tranquillo. A sbloccare la trattativa per lo slovacco ci potrebbe pensare soltanto il presidente dei parigini, Nasser Al Khelaifi.

Su Dumfries restano vigili Manchester United (che sta strappando Casemiro al Real Madrid) e Chelsea. Per l’olandese servono 45 milioni di euro. Non si è ancora sbloccato l’arrivo di Depay alla Juventus. L’attaccante olandese deve risolvere il suo contratto con il Barcellona, ma non ha ancora trovato l’accordo con i blaugrana per la buonuscita. A Torino c’è un biennale che lo aspetta. Restano in piedi altre soluzioni: la principale è quella che porta a Milik. La mancata cessione di Rabiot al Manchester United complica i piani bianconeri per Paredes, messo in stand by. Così come è, per ora, stato bloccato il trasferimento di Rovella al Monza. Il Milan ha offerto 5 milioni di euro, bonus compresi, per Onyedika, ma il Midtjylland ne vuole 8. In stand by Diallo: il Psg non apre al prestito e allora Gabbia, cercato dalla Sampdoria, può restare fino a gennaio. Ballo-Touré, invece, può partire. In attesa delle ufficialità di Ndombelé e Raspadori, il Napoli continua il pressing per Keylor Navas. Malinovskiy può andare al Marsiglia, con Under a Bergamo, mentre Ilicic dice sì al Bologna.