Calciomercato live, i nuovi acquisti: Maximiano e Romagnoli per Sarri

Giornata di arrivi in casa Lazio: il difensore Romagnoli, che prenderà la maglia numero 13 quella che fu indossata da Alessandro Nesta, l'altro difensore, il brasiliano Gila, che ha giocato nel Real Madrid e il portiere portoghese Maximiano. Tutti e due sono arrivati in mattinata a Roma per le visiste mediche e ora devono solo firmare i contratti.

I DUE DIFENSORI

Si concretizza quindi l'acquisto di Romagnoli, svincolato a parametro zero dal Milan, grande tifoso della Lazio che sarà un importante rinforzo difensivo per Sarri. Grande entusiasiasmo dei tifosi laziali al momento del suo arrivo alla clinica Paideia a Roma per le visite mediche. Visite questa mattina anche per l'altro difensore centrale acquistato dalla Lazio, lo spagnolo Gila che ha giocato la scorsa stagione nel Real Madrid.

IL PORTIERE

Altro colpo della Lazio. Il portiere Luis Maximiano è arrivato a Roma per svolgere le visite mediche: sarà lui a raccogliere l’eredità di Strakosha e Reina. La trattativa è stata chiusa con il Granada per 7 milioni euro più 3 di bonus. Il nuovo portiere della Lazio andrà subito ad Auronzo per iniziare la preparazione estiva in vista poi dell'esordio in campionato. Sceglierà la maglia numero 12.