Calciomercato Napoli, accelerata per Popovic: gli azzurri beffano il Bayern?

Arrivano aggiornamenti dalla Germania per il futuro di Matija Popovic, il calciatore classe 2006 inseguito da mezza Europa dopo aver concluso il contratto con il Partizan di Belgrado.

Il serbo 18enne si trova ancora in Italia: dopo le trattative saltate con Milan e Juventus, nelle ultime ore il Napoli ha provato ad accelerare per lui e la trattativa sembra proseguire in modo convincente tra le parti.

Con Popovic desideroso di dire sì al Bayern Monaco - i tedeschi avevano offerto un lungo contratto al serbo -, infatti, il club di De Laurentiis avrebbe sorpassato tutte le altre pretendenti convincendo parte dell'entourage del calciatore, come riportato da Sky De: il Napoli chiuderebbe immediatamente l'acquisto di Popovic per poi girarlo in prestito al Frosinone almeno fino al termine della stagione in corso.