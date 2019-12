LEGGI ANCHE

Come un anno fa. Allan oggetto del desiderio del, la squadra francese che da un anno ha segnato il nome del centrocampista brasiliano sulla sua agenda. I parigini hanno ancora bisogno di rinforzare la mediana, obiettivo non raggiunto rispetto alla scorsa stagione, così il ritorno in società disignificherà per il club investire fortemente sul mercato già a gennaio per risolvere il problema.Secondo quanto riportato da Le Parisien, i nomi sulla lista dei francesi sono due ed entrambi arrivano dalla Serie A: il primo è quello del brasiliano del Napoli , il secondo è quello di, che per il Psg potrebbe essere una sorta di operazione alla Verratti, come qualche anno fa. Visti i problemi a Napoli,- che ha saltato la sfida al Bologna per infortunio - potrebbe andare via di buon grado, il club azzurro continua a valutarlo ancora tanto ma Leonardo vorrebbe provare a strapparlo con un prestito a gennaio per poi pagare agli azzurri cifre importanti la prossima estate.