LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Giocare ad Anfield sarebbe un sogno per tutti, anche per un norvegese come me». Parole di Sander Berge , il giovane centrocampista delche è finito sul taccuino diper la prossima stagione, due club che ha affrontato nel girone di Champions League con la maglia del club belga.La nuova stella del Genk sembra avere già le idee chiare. ​«, con i tifosi migliori. Quindi giocare ad Anfield sarebbe sicuramente una grande cosa per me», ha raccontatoai microfoni di TV2. Giuntoli ha già parlato di lui con il club belga che sembra però disposto ad aspettare l'estate per poter scatenare un'asta internazionale sul calciatore.