Calciomercato Napoli, Cairo trattiene Buongiorno: «Non ho parlato con Conte, vorrei restasse»

«Antonio Conte non l'ho sentito. L'ho visto l'ultima volta al Festival dello Sport un anno fa, poi non ci ho più parlato. Non so se ha una fissazione per Buongiorno». Queste le parole di Urbano Cairo, patron del Torino che torna a parlare di calciomercato.

Alessandro Buongiorno è uno degli obiettivi azzurri per la difesa del prossimo anno, il primo nome indicato probabilmente da Antonio Conte al ds Giovanni Manna per il Napoli che verrà.



Il numero uno dei granata, però, fa ancora muro: «Io sarei molto contento se il calciatore rimanesse con noi anche il prossimo anno, è il nostro capitano ideale. Gioca con noi ormai da 18 anni, per me sarebbe il capitano perfetto. Ha bussato anche il Milan? Io non ho sentito nessuno bussare» ha concluso Cairo, intervenuto alla presentazione del libro “C`è solo un presidente”.