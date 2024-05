Calciomercato Napoli, Cambiaghi nel mirino: piace a Manna

C'è anche il nome di Nicolò Cambiaghi sul taccuino di Giovanni Manna per il Calciomercato Napoli di questa estate che sarà infuocata per gli azzurri.

Il neo direttore sportivo sa di dover seguire la linea (più o meno) verde per i prossimi acquisti: ecco perché, secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attenzione napoletana sul calciatore che ha giocato quest'anno con l'Empoli, tra le rivelazioni in Serie A negli ultimi mesi: Cambiaghi ha chiuso l'ultima stagione della salvezza toscana con un solo gol ma anche cinque assist nelle 37 partite giocate.

Classe 2000, scuola Atalanta dove tornerà al termine di questa stagione in prestito, Cambiaghi è uno dei jolly offensivi promossi dal campionato. Può agire da prima punta - ma con particolari caratteristiche - o molto meglio da supporto agli attaccanti, in un reparto a due o a tre. In attesa di capire quella che sarà la scelta sul modulo di Antonio Conte. Il cartellino del calciatore potrebbe aggirarsi sui 10 milioni.