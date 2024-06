Calciomercato Napoli, Conte chiama Lukaku per sostituire Osimhen: è il preferito del nuovo allenatore

Una telefonata che allunga la vita. O che la stravolge. Deve essere andata così tra Antonio Conte e Romelu Lukaku, il centravanti belga che ha giocato la sua ultima stagione alla Roma ma che potrebbe cambiare ancora una volta maglia in Italia il prossimo anno.

Inter, Roma e...Napoli? Secondo Sky Sport l'allenatore pugliese avrebbe chiamato nelle scorse ore Lukaku per sondare la possibilità di portarlo in azzurro il prossimo anno, in attesa della ufficialità del nuovo incarico napoletano.

Il centravanti questa estate giocherà l'Europeo 2024 con il suo Belgio, poco probabile che resti a Roma: il Chelsea, che ancora ne detiene il cartellino, avrebbe voluto inserirlo nell'affare Osimhen con il Napoli che però non ne vuole sapere di contropartite tecniche sul calciomercato. Da convincere sarà anche De Laurentiis: Lukaku è l'esatto opposto del profilo che piacerebbe al club: costoso, poco giovane e poco rivendibile. L'alternativa potrebbe essere Dovbyk, centravanti del Girona.