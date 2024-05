Calciomercato Napoli, l'agente di Di Lorenzo: «Il ciclo in azzurro finito»

Meno di dieci minuti per smontare qualsiasi speranza dei tifosi del Napoli. Nessun dietrofront, lo strappo non s'ha da ricucire neanche con l'arrivo di Antonio Conte.

Giovanni Di Lorenzo e il club azzurro si diranno addio, parola dell'agente del giocatore Mario Giuffredi che ha parlato alla stampa subito dopo la fine della conferenza di presentazione del torneo di calcio giovanile AEG, organizzato dalla Scuola calcio Micri, nella sala De Sanctis della Regione Campania in via Santa Lucia.

«Come sta il capitano? Innanzitutto si è riposato, in vista anche delle convocazioni della Nazionale. Per quanto riguarda il resto, avete letto le mie dichiarazioni. Non sono un pazzo che parla per conto dei propri assistiti senza essersi confrontato con questi, io ho riportato il pensiero del giocatore e non ci spostiamo di una virgola. Se arriva Conte? Non cambia nulla, questa situazione non riguarda un discorso tattico. È una cosa che va oltre il calcio, che il giocatore ha maturato in questa stagione. I miei rapporti con il Napoli restano ottimi, negli anni abbiamo litigato ma poi ho saputo mettere le cose a posto. Questa di Giovanni però è una situazione diversa e, personalmente, credo che il suo ciclo al Napoli sia finito.

Quello che è successo contro il Lecce ha pesato? Vi rigiro la domanda. Lui non è mai stato sostituito in tutta la stagione, come ce lo spieghiamo quel cambio a tre minuti dalla fine? È colpa di Calzona o di qualcun altro? Forse l'allenatore si è prestato al gioco di qualcun altro.

Non ne ho le prove, ma non ho altre spiegazioni».

Su Giovanni Manna, neo ds azzurro: «conosco bene Manna, ha tutte le qualità per poter fare bene al Napoli ma anche lui dovrà superare delle verifiche. So che è competente e preparato». Il rapporto col presidente Aurelio De Laurentiis, al netto della situazione del capitano azzurro, non cambia. Parola di Giuffredi: «Con ADL è sempre amore e odio, lui ha i suoi cinque minuti e io pure. Ma se c'è una differenza di vedute, come in questo caso, non vuol dire che ci si debba scontrare. Io credo di aver fatto tanto per il Napoli».

Resta da sciogliere, tornando su Di Lorenzo, il nodo contratto: «Ma quelli lasciano il tempo che trovano, altrimenti dovrei dire che Mario Rui ha ancora due anni con il Napoli, ma la società mi ha chiesto di portarlo via. I contratti non sono ergastoli, sono impegni dai quali ci si può liberare. Io ho un pensiero: mai trattenere i giocatori controvoglia e l'anno scorso lo abbiamo capito».

Le ultime battute, Giuffredi le conserva per gli altri suoi assistiti in orbita azzurra: «Politano resta al Napoli, non c'è nessun problema e non abbiamo mai parlato di addio. Folorunsho? È entrato nel giro della Nazionale dopo un'annata importante, secondo me in questa squadra ci può stare. Di Gianluca Gaetano non abbiamo ancora parlato».