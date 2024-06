Calciomercato Napoli, Di Lorenzo: dagli Europei 2024 al futuro, i tormenti del capitano

Ha deciso di chiudere col Napoli ma ha lasciato che ad annunciarlo, alla fine del quinto campionato in azzurro (e il secondo da capitano), fosse l'agente e amico Mario Giuffredi. Dalla voce di Giovanni Di Lorenzo, in partenza con la Nazionale per l'avventura europea, non una parola. È sulla linea del procuratore, ovviamente. Ma non è chiaro il motivo di questa scelta, al di là del pressing della Juve, al cui fascino evidentemente ci sono calciatori, tecnici e allenatori che non riescono a resistere.

Antonio Conte vuole fare chiarezza su questo punto. Perché considera Di Lorenzo importante per il Napoli in campo, non soltanto per il suo ruolo all'interno dello spogliatoio.

E non vorrebbe perdere questo punto di riferimento all'interno dello spogliatoio. Ci auguriamo che venga fatta chiarezza nell'interesse di Di Lorenzo, del Napoli e anche della Nazionale, perché il ct Luciano Spalletti considera il suo fedelissimo un punto di forza della squadra che si prepara al debutto di sabato 15 contro l'Albania.

Ci permettiamo di suggerire a Giovanni, un ottimo professionista, di “rileggersi” le storie di quei capitani che hanno considerato la maglia azzurra una seconda pelle.

Tra questi c'è Beppe Bruscolotti che pochi giorni fa ad Agropoli, intervendo all'evento Eroi del calcio, ha ricordato le tante offerte ricevute da ricchi club del Nord negli anni '70. Tutte respinte. Ne avesse accettata una, avrebbe guadagnato di più e sarebbe entrato in Nazionale. E invece niente. «Perché quella maglia si ama e non si discute».

Se poi Di Lorenzo, prima a Conte e poi alla tifoseria, farà sapere le ragioni di questa decisione tanto meglio. Ma andrà a sbattere contro un muro, ci sembra di capire, perché il comunicato con cui il Napoli lo richiama al rispetto del contratto è stato ispirato dal nuovo allenatore. Patti chiari, dunque.