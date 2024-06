Calciomercato Napoli, offerta per Dovbyk: 35 milioni di euro per sostituire Osimhen

C'è il preferito per l'attacco del calciomercato Napoli. Si chiama Artem Dovbyk, ha appena portato a suon di gol il Girona in Champions League e il club azzurro è convinto che potrà ripetersi anche con gli azzurri sostituendo il partente Osimhen.

Secondo quanto riportato da Diario As, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe avanzato la prima offerta ufficiale per la punta ucraina: 35 milioni di euro per convincere il Girona e il calciatore a scegliere l'azzurro, l'unica concreta presentata al club spagnolo fin qui.

Anche l'Atletico Madrid, infatti, sarebbe interessato a Dovbyk, ma per il momento non ha avanzato offerte ufficiali. E in ogni caso i Colchoneros non si spingerebbero oltre 25 milioni di euro al momento. L'impressione è che il Girona potrebbe anche accettare la cifra proposta del Napoli, ma che difficilmente le cose si muoveranno prima dell'Europeo che Dovbyk giocherà con la nazionale.