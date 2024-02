Calciomercato Napoli, Gaetano via l'ultimo giorno: va in prestito al Cagliari

Ultimo giorno di calciomercato in casa Napoli, ore decisive per l'ultimo probabile affare in uscita: Gianluca Gaetano sarebbe infatti pronto a salutare i colori azzurri ancora una volta nella sua carriera, ancora una volta in prestito visto che il club di Aurelio De Laurentiis non si priverà definitivamente di lui.

C'è il Cagliari dall'altra parte del mercato per Gaetano, classe 2000 da sempre con addosso i colori azzurri: i sardi stanno spingendo in queste ultime ore per il prestito almeno fino al prossimo giugno, un rinforzo che darà una mano importante alla squadra di Ranieri.

Ore quindi decisive per Gaetano, che con la gestione Garcia e con quella Mazzarri non ha lasciato il segno e non ha trovato la giusta continuità: 298 minuti in campo per il nativo di Cimitile che giù in passato averva sdovuto salutare la casa madre per trovare spazio.

Secondo Sky Sport il Cagliari spingerà in queste ultime ore di mercato invernale per convincere De Laurentiis e anche l'entourage del calciatore. Il mercato, infatti, si chiuderà questa sera alle ore 20. Il Napoli ha già lasciato partire Elmas a titolo definitivo, così come Zanoli e Zerbin in prestito, rispettivamente verso Salernitana e Monza.