Un jolly per l’attacco azzurro. Un giocatore polivalente nello scacchiere tattico di Antonio Conte. Le grandi manovre per la ricostruzione del Napoli del futuro sonno cominciate da tempo ed il diesse Giovanni Manna sta lavorando ai fianchi il Genoa per arrivare ad Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese, 26 anni, 14 gol e quattro assist nella stagione appena passata agli archivi con la maglia del Grifone, è un obiettivo concreto del club azzurro. Sul giocatore c’è tanta concorrenza: in massima serie (Juve e Inter) come anche in Premier e Bundesliga.

Ma Gudmundsson, nonostante sia sempre affascinato dal campionato d’oltremanica, ha manifestato gradimento per l’attuale serie A. C’è di più. Il Genoa sa che non può permettersi il lusso di trattenere uno dei suoi pezzi pregiati (altrimenti rischia di non poter operare sul mercato per via del paletto di chiudere in attivo i movimenti della sessione estiva a seguito del pregresso debito con il Fisco) ed ha già fissato il prezzo.

Per il cartellino dell’islandese i rossoblù chiedono 35 milioni di euro. Manna tratta, il Napoli è in corsa e sembra essere addirittura in vantaggio rispetto a nerazzurri e bianconeri. Per arrivare a dama, risparmiando anche qualcosina in termini di moneta sonante e contante, il club azzurro ha offerto come parziale contropartita tecnica il difensore Ostigard. Un norvegese per un islandese, insomma. Il Grifo riflette: Ostigard (che tra l’altro è anche un ex) piace ed è stato ad un passo dal tornare all’ombra della Lanterna nel mercato di gennaio, ma oggi i liguri hanno bisogno di liquidità per operare sul mercato. Staremo a vedere.

L’agenda di Manna è piena di impegni, incontri e contatti. Il ds dovrà ricostruire la squadra con almeno sette innesti di spessore. Rinforzi in tutti i reparto del campo. Restando sul fronte offensivo ci sarà da “colmare” la lacuna del probabile addio di Osimhen che piace al Psg (il club francese vorrebbe fare la spesa a Napoli ed hanno fatto un’offerta faraonica da 100 milioni di euro per Kvaratskhelia), ma strizza l’occhio alla Premier.

Il Chelsea corteggia da oltre un anno Victor che non sembra affatto indifferente alle sirene londinesi. I blues, però, vogliono evitare di pagare la clausola da 120 milioni fissata da De Laurentiis a dicembre scorso e provano a trattare con altre formule. Quella di una contropartita sembra essere la più praticabile. Anche perché nelle fila del Chelsea è appena rientrato Romelu Lukaku dal prestito alla Roma. Il centravanti potrebbe essere il grimaldello gradito a tutti per sbloccare l’operazione. Sopratutto a Conte che lo ha avuto e con cui ha vinto all’Inter...