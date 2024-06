Calciomercato Napoli, Hermoso un'opzione per Conte: il problema è l'ingaggio

Non c'è fretta, perché il calciomercato Napoli non è ancora entrato nel vivo e la carta Alessandro Buongiorno sembra avere la priorità, ma quello di Mario Hermoso è un nome presente sul tavolo delle idee, una opzione che Antonio Conte gradirebbe e che di fatto migliorerebbe la qualità e l'esperienza di tutto il reparto difensivo azzurro.

Il difensore che sta per liberarsi a costo zero dall'Atletico Madrid di Simeone è stato un pilastro della formazione spagnola negli ultimi anni, oggi diventa un affare di mercato: pur se non più giovanissimo, sono tanti i club che vorrebbero accaparrarselo in estate.

Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, però, un ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio del calciatore: con l'Atletico Madrid, Hermoso ha percepito nell'ultima stagione uno stipendio da 4 milioni, certamente al limite per quelli che sono oggi i parametri degli azzurri e un eventuale parametro da discutere al tavolo delle trattative.