Calciomercato Napoli, infortunio Osimhen in nazionale: out per un mese

Brutte notizie per il Napoli e per il suo calciomercato. Nelle ultime ore, infatti, arriva la notizia dell'infortunio per Victor Osimhen.

L'attaccante del Napoli, impegnato con la nazionale nigeriana, dovrà saltare gli appuntamenti di qualificazione ai Mondiali contro Sudafrica e Benin.

A comunicarlo è stata proprio la federcalcio nigeriana attraverso l'account twitter della selezione africana, nel quale si spiega che l'attaccante resterà fuori per le prossime quattro settimane, ma non specificando il tipo di infortunio subito.