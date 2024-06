Calciomercato Napoli, Manna vuole Javi Guerra: il Valencia accetta 25 milioni di euro

Il Napoli guarda il Liga per il suo calciomercato, nel mirino degli azzurri ci è finito Javi Guerra, spagnolo classe 2003 esploso nell'ultima stagione con addosso la maglia del Valencia. Il club spagnolo non avrebbe chiuso alla eventuale cessione: servirebbero 25 milioni di euro, però, per assicurarselo e soprattutto superara la concorrenza regalandolo a Antonio Conte.

Sì, perché secondo quanto riportato dal quotidiano Plaza Deportiva, non ci sarebbe solo il Napoli sul calciatore spagnolo: il Barcellona ha già chiesto informazioni su di lui nelle scorse settimane, il Manchester United avrebbe voluto addirittura già comprarlo lo scorso gennaio.

Il momento dei due club, però, potrebbe favorire il Napoli: i catalani hanno bisogno di soldi questa estate e non è detto che possano investire per Guerra così facilmente, lo United invece è alle prese ancora con il passaggio societario delle quote che dovrebbero finire al magnate Ratcliffe. Cambiamento che potrebbe portare qualche rallentamento sul mercato.