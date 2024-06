Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia: «Ringrazio i tifosi napoletani, farò di tutto per loro»

«Sento tanto affetto da Napoli e prima di tutto vorrei dire che le persone che sono al mio fianco e mi sostengono mi stanno aiutando tantissimo, è una grande responsabilità». Queste le parole rilasciate da Khvicha Kvaratskhelia dal ritiro della sua Georgia a margine degli impegni in amichebole che stanno preparando il calciatore del Napoli ai prossimi Europei 2024.

Il georgiano è tornato a parlare del suo momento in azzurro e di quello che potrà essere, visto che si ritrova al centro di intrighi di mercato che si scateneranno al termine del torneo internazionale.

«Questa è una responsabilità molto grande, perché quando una persona ti apprezza, ti ama e tu sei in campo o fuori dal campo, devi cercare di apprezzarla il più possibile e non devi farle credere di essere sbagliato. Lavoro duro e faccio di tutto per rendere felici i miei tifosi. Farò di tutto non solo per i tifosi a Napoli, ma anche per la Georgia» ha spiegato.